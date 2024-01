“Levántate CTM”: Roberto Cox le mostró a Pamela Díaz el nombre de su alarma a las 4.36 horas de la madrugada

En el próximo ‘Sin Editar’ de Pamela Díaz, ‘La Fiera’ conversará distendidamente con el periodista Roberto Cox, que pasará desde sus inicios reporteriles y hasta de sus trabajos como DJ.

Ya entrando en onda, confesó que no tiene amigos rostros de la TV y que sus amigos de la industria están más detrás de pantalla. “Simplemente es porque no he tenido onda, me llevo bien con todos, pero así como ‘juntémonos el fin de semana a carretear, no’”.

Por otro lado, le dijo a ‘La Fiera’ que le encantaría tener un programa de conversación o entrevistas, como un late de trasnoche. Ante esto, Díaz le preguntó si lo había pedido en Chilevisión, a lo que respondió negativamente. Argumentó que no necesariamente tiene que ser en el canal, debido a las plataformas de internet y redes sociales, dejando entrever que no tiene esperanza que el canal lo tome en cuenta ahora para un proyecto así, ante la existencia de rostros para aquello.

La ‘maldita’ alarma

Cox conduce las noticias AM de Chilevisión con Karina Álvarez, que comienza a las 5.45 horas de la mañana. Obviamente fue pregunta obligada.

“La levantada temprano la sigo odiando”, confesó, agregando de paso que casi nunca duerme siesta.

Su alarma suena a las 4.36 horas y la apaga unas dos o tres veces. De hecho, tomó su celular y le mostró le etiqueta de la alarma a Pamela Díaz, que procedió a leer: “Levántate CTM”, provocando la risa de todos.