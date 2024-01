¿Naya Fácil a un reality show?: La joven sorprendió al revelar que tuvo una reunión con un canal de televisión

Se vienen cambios para la joven conocida como Naya Fácil, quien ha señalado en múltiples ocasiones que no está interesada en aparecer en televisión, pero al parecer ya no más. La joven le reveló a sus “facilines” que tuvo una reunión en un canal televisivo.

El portal de farándula, Infama, recopiló las historias de Naya donde reveló datos de este notición que se viene. “Me contactaron de un canal televisivo, para estar en la tele que es algo que siempre he dicho que no, pero acepté una reunión. Es que estoy en una onda de ‘quizás’”, partió dando a conocer.

“Pero no sé chiquillos, pa’ mí la tele es un campo muy distinto a las redes sociales. No sé si mis ‘facilines’ estén de acuerdo, esté quizás en televisión o no en mi Instagram. Wow, no me esperaba ese mensaje (...) estoy en blanco, me tomó por sorpresa”, continuó la joven.

Naya reveló que antes sí había recibido ofertas de la televisión, como entrevistas y reportajes, pero esto sería para el área de entretención. Ella se mostró conflictuada debido a que está enfocada en el proyecto de la rifa de su casa.

La negociación de Naya Fácil™

Sobre sus sentimientos de estar en televisión, Naya señaló que “igual me da nervios porque yo me voy a la tele y salgo funa’. A mí igual me gusta que me quieran, más que salir funa’ y odiada, porque ahí me van a ver 24... o sea, no sé”, dijo antes de cortar el video al darse cuenta de que habló de más, y que entregó una pista de que se trataría para un reality.

Posteriormente, Naya Fácil mostró los minutos previos a entrar a una reunión en el canal televisivo que la contactó. “Ahora esta carita se negocia”, bromeó.

Una vez que salió de la reunión dijo que su boca estaba en silencio y que no podía decir nada. “Lo único que le puedo decir (...) que me fue bien”, cerró. El portal citado señaló que estas reuniones habrían sido para un reality en Canal 13.

Historia de Infama sobre Naya Fácil Fuente: Instagram