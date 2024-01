“Para que no me digan que el traste...”: José Luis Repenning tomó la sartén por el mango y entró al gimnasio

“Uno de los propósitos para este año 2024, es ponerme en forma”. Así partió la declaración de José Luis Repenning, quien confesó temprano este miércoles que se inscribió al gimnasio.

“Para que no me digan más que la camisa no me queda, que el traste lo tiene cada vez más grande...”, dijo el animador de “Tu Día”.

Repe aseguró que “estoy con el propósito de cumplir, me inscribí en un gimnasio. En esta oportunidad espero que no sea un donativo al dueño del gimnasio, siempre me pasa”.

”Una cosa es inscribirse, pero otra cosa es ir”, molestó Priscilla Vargas a su compañero de labores, desatando algunas risas en el equipo.

Aseguró que al día siguiente de su entrenamiento, ”fue un griterío (de quejas), los vecinos pensaron que le estaban pegando a alguien. Levantar el brazo para echarme el desodorante… La verdad, es que si hoy me ven con poco movimiento, tiene un motivo. Pido disculpas si no me muevo mucho hoy. Pero es por un propósito”, terminó Repenning.