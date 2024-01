Revelan la causa de muerte de Sinéad O’Connor

La cantante Sinéad O’Connor falleció a los 56 años en julio de 2023 y desde ese entonces, quedó la interrogante sobre su causa de muerte. Muchos sospechaban de un suicidio, ya que la artista sufría de depresión. Sin embargo, estudios recientes revelaron que no fue así.

Page Six dio a conocer el parte de los estudios post mortem, el cual determinó que la cantautora murió por causas naturales.

“Esto confirma que la señora O’Connor murió por causas naturales”, informó este martes un portavoz del Tribunal Forense de Southwark en Londres.

El resultado descarta la participación de expertos forenses: “Por lo tanto, el forense ha dejado de implicarse en su muerte”, dijo el portavoz del tribunal.

Duro golpe

Sinéad O'Connor y su hijo Shane Sinéad O'Connor y su hijo Shane

Pocos días antes de morir, la cantante irlandesa se mudó desde su país a Londres y anunció que cancelaría todos sus conciertos por motivos de salud, tras la muerte de su hijo Shane, quien se suicidó en el 2022, a los 17 años.

“Él era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente”, dijo después de la muerte de su hijo.

El deceso de Shane fue un golpe duro para la artista, quien ya tenía antecedentes de depresión y ansiedad. Se mudó a Londres, pero el 26 de julio de 2023 la hallaron muerta en el departamento a donde se había mudado, ubicado en Herne Hill. La policía no encontró rastros de violencia, por lo que indicó que la muerte no era considerada sospechosa. No obstante, sus seguidores tenían la duda de si ella misma había atentado contra su vida.

Los resultados post mortem que ratifican que el fallecimiento de Sinéad O’Connor ponen fin a las dudas de sus fans y seres queridos, quienes ya pueden estar conscientes, sabiendo que su partida física fue por causas naturales.

Irreverente

Fans de Sinéad O'Connor rodean su carroza fúnebre en su ciudad natal de Bray, en el condado de Wicklow, Irlanda el martes 8 de agosto de 2023. (Liam McBurney/PA vía AP) (Liam McBurney/AP)

Sinéad O’Connor siempre se caracterizó por su estilo único e irreverente. Durante gran parte de su carrera lució el cabello rapado, no vacilaba en expresar sus posturas políticas y religiosas, principalmente en contra de la iglesia católica.

Hola reseñó que la cantante se convirtió al islam y que además de su hijo Shane, tuvo otros tres hijos: Jake Reynolds, de 34 años, Roisin, de 25, y Yeshua Francis Neil Bonadio, de 15.

El citado medio precisa que durante sus cinco décadas y media de trayectoria artística, O’Connor grabó un total de 10 álbumes entre 1987 y 2014.