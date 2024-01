“Sufrí mucho con el tema del peso”: Yamila Reyna reveló que no disfrutó su paso por “Morandé con Compañía”

Yamila Reyna está en uno de sus mejores momentos en el ámbito laboral, y es que la rostro de TVN se encuentra con varios proyectos entre ellos animador “Buenos días a todos” durante la temporada de verano.

Eso sí, no todo ha sido fácil en la carrera de la humorista, y es que reveló que no lo pasó muy bien hace algunos años mientras trabajaba en “Morandé con Compañía”.

“Yo entré a reemplazar a Gisela Molinero en un sketch que era con Jorge Garrido, Marilú Cuevas y era muy conocido. Era más humor que lo sexy. No me gustaba mucho tener que trabajar desde los sexy, nunca me consideré una mujer sexy”, comentó de entrada en el programa Not News.

“Morandé exigía mucho esto de la postura, y yo fui siempre muy grande (de cuerpo) y sufrí mucho con el tema del peso”, agregó la argentina.

Explotó de estrés

Según sus recuerdos, “en un minuto expuse mi cuerpo a mucho estrés, entrenaba y hacía una dieta de muy bajas calorías, entonces un día el cuerpo me explotó de estrés y casi me muero”.

“Estaba muy flaca, entonces siempre sufrí con eso. Era mi autoexigencia”, reconoció Yamila Reyna.

Finalmente, la animadora comentó que “duré casi un año. Nunca disfruté Morandé. Si bien fue una época donde aprendí muchísimo del humor, no me gustaba el tema de exponerme físicamente. Nunca me acomodó a mí ser la sex symbol”, sentenció.