¿Una apología a la “narco cultura”?: La controversia que rodea a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña

El último día de la próxima edición del Festival de Viña del Mar abrirá con una presentación del popular cantante mexicano, Peso Pluma. El artista nacido a finales del siglo pasado se ha convertido en uno de los exponentes latinos con mayor éxito durante el año 2023.

Su canción “Ella baila sola” alcanzó un gran reconocimiento a nivel internacional, siendo destacada por Rolling Stone, Time, Billboard, Variety, entre otras, como una de las mejores producciones musicales del año pasado.

Él se alzó como uno de los mayores representantes del “corrido tumbado”, un subgénero del tradicional cantar regional mexicano “corrido”, baladas que narran historias de opresión, la vida criminal, el estilo de vida vaquero, y otros tópicos socialmente relevantes.

El “corrido tumbado” es una modernización de los corridos, el cual mezcla elementos del reggaeton y tiene influencias del hip hop estadounidense. Otro subgénero es el “narcocorrido”, el cual describe la vida rodeada al narcotráfico.

“Y bien forrados los paquetes van”

Las letras de las canciones de Peso Pluma hacen diversas alusiones a las drogas, lo que molestó a autoridades chilenas, quienes buscan que su concierto en el Festival de Viña sea cancelado, especialmente por las implicaciones que el canal estatal suba al escenario a un artista que habla abiertamente de estas sustancias.

En su canción “Rosa Pastel” junto a Jasiel Nuñez, hacen mención a la droga conocida como “tusi”: “Ahí va una onza de rosa pastel/ Pa’ que se parche y dime qué es lo que es/ Las avionetas llevan el mandado/ Como si fuéramos supermercado”.

Su colaboración con Blessd, “Las Morras”, también habla sobre el tusi, y hace una mención a Pablo Escobar. “Yo ando listo, ustedes digan que plan/ Patrón del mal el mood (...) Las morras me besan, pues las vuelvo locas a todas/ Se besan, ellas bailan y se alborotan/ No ocupan flores, solo un polvo que es rosa”.

Por otro lado, su tema “PRC” junto a Natanael Cano, relatan el proceso del narcotráfico. “Y bien forrados los paquetes van/ No hay pendiente, no puedo fallar/ Siempre estoy listo para cruzar/ Polvo, ruedas y también cristal/ Aquí el papelito viene y va”.

“Escucharemos la voz del narco”

La controversia acerca de su presentación en el Festival de Viña del Mar nació tras una columna de opinión del sociólogo Alberto Mayol escrita para BioBío. En ésta, el profesional señaló que “en las pantallas del canal del Estado, escucharemos la voz del narco. Será para que nos acostumbremos, supongo... un hecho equivalente a tener un cantante que promueve la pedofilia”.

Lee más: Alberto Mayol en picada contra organización de Viña por hacer “apología al narco”

“Nuestras autoridades que se empeñan en acabar con el narcotráfico, tendrán un lleno total en el público... un cantante que simboliza su propia cultura, su trabajo, su riesgo, sus pistolas, su sueño de grandeza de dinero y las penas del crimen organizado (los narcotraficantes y sus secuaces, narcoinfluencers y toda clase de seres despreciables). Y todo eso ocurrirá en un evento público, en un espacio público, transmitido por el canal público. Sí, todo eso ocurrirá con el alto patrocinio de la República de Chile”, criticó.

Por otro lado, el Concejal de Viña del Mar, René Lues, se dirigió hacia la alcaldesa Macarena Ripamonti para solicitar que el contrato con el artista sea revisado, quien se inspiró en la columna de Mayol para crear su propio escrito sobre este tema.

En Primera Fuente, Lues escribió “su contenido me impactó y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga”.

“Es la llamada narcocultura a la que artistas como Peso Pluma le ponen sonido y la validan, desde su lugar de privilegio como grandes influencers en las redes sociales”, agregó.

“Solicito a los canales de televisión concesionarios del Festival de la Canción de Viña del Mar, a través de la alcaldesa y la comisión de promoción del festival, revisar la mantención del contrato con el artista Peso Pluma en su participación en el show de la última noche del Festival”, pidió el concejal.

Ante estas críticas, el actual Presidente de directorio de TVN, Francisco Vidal, tomó cartas en el asunto y reveló que estas preocupaciones están siendo escuchadas. “He conversado con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que corrobore o no los antecedentes provenientes de esa columna”, partió.

Lee más: “Si se acredita la denuncia...”: Francisco Vidal confirmó que en TVN están repensando visita de Peso Pluma a Viña 2024

“Lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista (...) En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debería tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, cerró Francisco Vidal.