Daniel Valencia de ‘Betty la Fea’ contó que sicario casi lo mata a los 17 años y se burlaron de él

Luis Mesa, quien interpretó al odiado pero sexy Daniel Valencia en ‘Betty la Fea’, es bastante abierto en Twitter. Contó que en las épocas del auge del narcotráfico en Medellín un sicario casi lo mata por robarle su moto. Tenía 17 años. Pero la reacción de sus fans fue inesperada.

Mesa relató lo siguiente, poniendo una foto de sí mismo adolescente, con el característico mullet de Medellín.

“A los 17 años , el parrillero de una moto me disparó a quema ropa para robarme una Calibmatic, la moto preferida de los sicarios en Medellín a mediados de los 80. Me tiró a matar. Estuve de buenas y la bala entró por el brazo y no en el pecho”, narró.

Independientemente de la crudeza de la anécdota, y por su peinado, que recuerda mucho al del ‘Zarco’ en ‘La vendedora de rosas’, -un joven criminal en la famosa película de los 90 que mostraba la pobreza en Medellín- le dijeron que él “era” el sicario.

A los 17 años , el parrillero de una moto me disparó a quema ropa para robarme una Calibmatic, la moto preferida de los sicarios en Medellín a mediados de los 80. Me tiró a matar. Estuve de buenas y la bala entró por el brazo y no en el pecho. https://t.co/5qaUTarScn pic.twitter.com/EgZLWDD0BR — Luis Mesa (@mesaluis) January 11, 2024

Eso sí, Mesa aclaró que el tipo tenía su mismo corte de pelo.

Las divertidas respuestas de Daniel Valencia de ‘Betty la fea’ ante burlas por incidente con sicario

La gente comenzó a confundirlo con el sicario. Le dijeron cosas como:

“Eres tú”, “Y el de la foto fue el que lo robó?”, le preguntaron. Incluso alguien le dijo que “tenía el porte para ser candidato a la alcaldía de Medellín”.

Ante esto, el actor respondió con una frase famosa de Betty: ““Me mataron, doña Catalina”, lo que causó la risa de sus fans.

“Me mataron, doña Catalina” — Luis Mesa (@mesaluis) January 11, 2024

Para tristeza de muchos, el actor no estará en el plotline de la temporada 3 de Betty. Tiene otros compromisos y en tuits anteriores, contó que no veía posible a su personaje.

Que sí se llegó a enamorar de Betty, pero que no tuvo un desarrollo para darle algo mejor.