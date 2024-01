Directora de ‘Barbie’ responde a los chistes realizados durante los Globos de Oro

La reconocida guionista y directora, Greta Gerwig, reaccionó a los chistes de ‘Barbie’ realizados durante la ceremonia de los Globos de Oro.

Incluso, de cierto modo defendió al comediante Jo Koy, quien no ha tenido una buena semana.

El comediante fue criticado por una línea en la que comparó la película “Barbie” con “Oppenheimer”, haciendo referencia a la diferencia entre una película basada en un libro ganador del Premio Pulitzer y otra que trata sobre una muñeca de plástico con curvas pronunciadas.

Ante esta broma, Gerwig demostró su tranquilidad y comentó:

“Bueno, no está equivocado. Barbie es la primera muñeca que se produjo en masa con pechos, así que tiene razón. Aunque, en realidad, Barbie, por su propia construcción, no tiene un carácter ni una historia, está ahí para ser proyectada”.

La directora hizo hincapié en la visión de la creadora de Barbie, Ruth Handler, quien se dio cuenta de que su hija no quería fingir ser una madre, sino una mujer adulta.

"He’s not wrong."



Greta Gerwig reacts to Jo Koy's controversial "Barbie" joke: https://t.co/zS66ohF9CR — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) January 11, 2024

Gerwig también destacó que: “Barbie existe desde 1959... ha sido villana y ha sido heroína, pero me pareció que, en cierto modo, aunque sea tan aparentemente superficial, era un lugar tan rico para empezar”.

La exitosa película “Barbie” ha sido un gran logro para Gerwig, rompiendo récords de taquilla y recibiendo el premio Golden Globe en la categoría de Logro Cinematográfico y Taquillero.

La directora expresó: “Fue muy maravilloso y emotivo poder subir al escenario con los grupos que lo consiguieron”

Y concluyó: “Para todos nosotros, lo que más queríamos era conectar con la gente y que la gente compartiera una experiencia en las salas de cine. A pesar de que es un premio nuevo, nos pareció que era el premio adecuado para honrar eso, que era lo que siempre habíamos querido hacer”.

Próximo proyecto: “Las Crónicas de Narnia”

Además de abordar los chistes, Gerwig compartió sus sentimientos sobre su próximo proyecto, la adaptación de la clásica obra infantil “Las Crónicas de Narnia” de C.S. Lewis para Netflix.

La directora admitió: “Estoy un poco aterrorizada porque realmente siento una gran veneración por Narnia. De niña me encantaba Narnia. De adulta, C.S. Lewis es un pensador y un escritor. Me intimida hacer esto. Es algo que me parece digno de intimidación”.