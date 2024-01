“Estoy en mi mejor momento”: Renata Bravo terminó a los besos con Julián Elfenbein tras revelar nuevo cambio en su vida

Renata Brava será parte del grupo de invitadas en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre los cambios que ha hecho en su vida, entre ellas que se atrevió a tomar la iniciativa con los hombres.

“Creo que estoy en mi mejor momento de la vida, no se me nota, pero así lo siento yo por lo menos…”, aseguró de entrada la actriz.

Este vuelco en su vida se dio en su más reciente cumpleaños, donde se dio cuenta de algo le faltaba.

“Cumplí 49 en septiembre y sentí que me había perdido un poco de mi esencia y dije “me voy a atrever a hacer cosas que nunca en la vida me he atrevido. Por ejemplo, a pedirle un beso a un hombre cuando tengo ganas de besarlo ¡Chúpate esa! Ese beso fue con tuti, con lengua”, reveló la intérprete.

Acto seguido, el animador del espacio, Julián Elfenbein, tomó el papel de aquel sujeto de la fiesta y procedieron a recrear la escena del beso.