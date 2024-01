Ingrid Cruz y el futuro de Octavia y Benjamín en ‘Como la vida misma’ tras accidente: “Es muy difícil… "

Este miércoles se vio una de las más impactantes escenas de ‘Como la vida misma’, en donde Soledad (Sigrid Alegría) tuvo un grave accidente de tránsito con Benjamín (Alexander Tobar), mientras se trasladaban en un furgón.

Y en el capítulo que se transmitirá este jueves, quedará algo más desarrollado el motivo del accidente, la reacción de Octavia (Ingrid Cruz) y de Alonso (Diego Muñoz), padres del niño. Además, del estado de salud del pequeño, que será sometido a una delicada operación.

Y al respecto de la escena misma y de lo que viene en la vida de Octavia, es que Ingrid Cruz conversó con Fotech y algunas luces dio.

“Cuando lo leí se me pararon los pelos. Es muy difícil… No es que sea difícil, es que uno no quiere ponerse en esa situación, entonces es terrible. ¿Cómo se enfrentan este tipo de escenas? Sólo basándose en el guión, en mi caso cero experiencia personal y viviéndolas a concho en el minuto. Es tan fuerte que sólo hay que sentirlas, son tan desgarradoras que no requieren una preparación porque todo lo que uno cree en la cabeza al minuto de ver toda esta indumentaria, artefacto, fierro, clínica, dolor, aparecen solas”, dijo la actriz.

¿Qué se viene para Octavia?

Al citado medio, explicó que tendrá que “acompañar a su hijo. Creo que cuando pasan este tipo de cosas, no tienes mucho ojo, ni cabeza, ni corazón para hacer otras cosas. Lo de Perú no te lo voy a contestar, para que quede alguna duda… pero digamos que Perú es algo muy importante para ella de manera profesional. Así que ahí te la dejo”.