Javiera Contador y lo mal que lo pasó en el ‘Buenos Días a Todos’ por críticas a su cuerpo: “Me obligaban a ir al solárium y me quemé”

En ‘Podemos Hablar’, una de las invitadas es la actriz Javiera Contador, quien revelará lo mal que lo pasó cuando estuvo animando el matinal ‘Buenos Días a Todos’, con respecto a las críticas por su forma de vestir.

“Ahora me da risa… Cuando esto pasó yo lo pasé pésimo, yo ahora te lo digo, porque ahora no me pasa, pero en ese minuto yo lo pasé muy mal, lloré mucho, no quería ir al canal, no sabía qué ponerme. Finalmente, el tema no es lo que te pongas, es que tienen ganas de hacerte mierda, entonces, yo me podía vestir de negro entera y todo el mundo se sentía con la propiedad de criticarte. Me subía al taxi y el taxista como “es que usted las piernas las tiene muy gorditas”, por tratar de ayudarte, no solamente el taxista, me pasó en un mall”, comenzó contando.

Agregó que “lo pasé muy mal, esa portada me hizo pasarlo muy, muy, muy mal (portada de Las Últimas Noticias “Javiera Contador: Animo bien, pero me visto mal”). Estaba Bibi en ese minuto a cargo, director del matinal, Bibiano Castelló, y yo no quería ir, de verdad no sabía qué ponerme, llorando “¿qué me pongo?”, me empecé a vestir con algo como azul, algo neutro, para que no fuera tema, pero igual era tema, porque al final daba lo mismo”.

De hecho, este capítulo de su paso por el matinal de TVN fue parte de su rutina en el Festival de Viña del Mar.

“Uno trabajando en la tele tiene tema con la autoestima, ahora los cuerpos son diversos, está el Body positivity, pero cuando yo entré a la tele a hacer teleseries, no. Entonces había que ser flaca, mina, tostada. A mí me obligaban a ir al solárium y me quemé, porque soy blanca, entonces me quemé la piel de verdad. Era obligación, todas al solárium. Había que usar peto y, también, ir a una prueba de vestuario y que te dijeran “muestra la guata…levántate la polerita, un poco más, bájate un poquito el pantalón. Mmmm, no, más o menos”, tú te vas a tu casa hecho bolsa. Yo tengo la sensación de que una pega grande que se ha hecho es que una niña no va a aceptar pasar por eso, pero pasaba, pasaba mucho. Me acuerdo que al principio me dijeron “¿no te quieres poner pechugas?”, no me quise poner pechugas porque me gustaba ser más plana, lo encuentro bonito… pero era una conducta generalizada”.