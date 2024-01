Kel Calderón emocionadísima tras ser nominada como Influencer Latina del Año en los People’s Choice Awards

Una gran sorpresa informó Kel Calderón a sus seguidores tras ser anunciada como una de las nominadas para los importantes premios norteamericanos People’s Choice Awards, en la categoría Influencer Latina del Año.

Estas nominaciones fueron dadas a conocer el día de hoy, y la chilena figuró dentro de las flamantes figuras que podría llevarse una de las estatuillas debido al contenido que sube a sus redes sociales.

Dentro de la misma categoría están presentes: la peruana Alondra García; el mexicano Dani Valle; la venezolana Surthany Hejeij; y la argentina Tefi Russo.

La emoción de Kel Calderón

Calderón publicó un video en su cuenta de Instagram, en colaboración con E! Latino, en donde ella declaró “Estoy mega feliz, emocionada, contenta, todo porque me acaban de nominar como influencer Latina del Año en los People’s Choice Awards. Esta nominación me sorprendió muchísimo, me siento honrada de que hayan pensado en mí”.

Mientras que en los comentarios, Kel reiteró su emoción por este reconocimiento. “No saben lo agradecida que estoy de que hayan puesto sus ojos en mí, aquí en Chile. Estar nominada significa el mundo para mí y mi equipo”, escribió la influencer.