‘La Sociedad de la Nieve’: sobrevivientes de accidente aéreo dicen no arrepentirse de haber recurrido a canibalismo

El mundo entero se ha vuelto a sacudir con la increíble historia de supervivencia del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes en 1972, luego de que el cineasta español Juan Antonio Bayona decidiera lanzar un largometraje volviendo a contar la trágica y milagrosa historia, titulado La sociedad de la nieve.

Uno de los hechos más impactantes del relato de los 16 sobrevivientes fue tener que haber recurrido al canibalismo para subsistir por más de dos meses en la inhóspita nieve, lo suficiente para lograr ser rescatados. A la fecha, los sobrevivientes del desastre aseguran no arrepentirse de haber tenido que comerse a los muertos del fatal accidente.

“Por supuesto, la idea de comer carne humana era terrible, repugnante”, declaró para The Times, Ramón Sabella, de 70 años, empresario. “Fue difícil llevarla a la boca, pero nos acostumbramos”.

Luego de haber agotado las escasas reservas de chocolate, dulces, mermelada y vino, e incluso el algodón que se utiliza para tapizar los asientos del avión, Roberto Canessa, un estudiante de medicina, pregonó la idea de comerse los cadáveres esparcidos alrededor del fuselaje varado.

Cortaban los cuerpos con pedazos de vidrio

Canessa relató que fue el primero en descuartizar los cuerpos de sus amigos, utilizando un trozo de vidrio. “Tuve que acudir con sus familias después para explicárselo”, comentó, y agregó que habría considerado un “honor” si él hubiera muerto y “me hubieran usado para vivir”.

Para hacer las paces con sus acciones, los sobrevivientes hicieron un pacto “que si uno de nosotros moría, los demás estaban obligados a comer sus cuerpos”, explicó Canessa.

Según Carlitos Páez, otro sobreviviente, comer carne humana no fue tan difícil. De acuerdo con el sobreviviente un humano “no sabe a nada, en realidad”, le aseguró al periódico.

Los sobrevivientes comenzaron comiendo tiras de piel y grasa, antes de recurrir al músculo y el cerebro. “Perdieron sus inhibiciones. Comenzaron a comer de los cráneos, y a preparar platillos con la carne”, opinó Piers Paul Read, el autor británico de Alive: The Story of the Andes Survivors.

Tras casi dos meses de espera en el lugar del accidente, perdidos en los Andes, Canessa y otro miembro del grupo, Fernando Parrado, emprendieron un viaje en busca de ayuda. El par sobrevivió al ascenso de 5.000 metros a una montaña con solo un saco de dormir casero y calcetines rellenos con reservas de carne humana.

Después de 10 días de caminata, Canessa y Parrado vieron a tres hombres a caballo al otro lado del río donde estaban acampando y se logró mover a las autoridades para realizar el rescate de los que habían quedado en el fuselaje accidentado.