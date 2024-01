Llorando a mares Botota le ofreció disculpas a Guarén: “Yo fui el desubicadísimo. Un viejo peleando con una niña”

Guarén y Chama discutieron y fuerte en ‘Tierra Brava’ y La Botota se metió para defender a la venezolana, dejando la grande. Y es que todo partió por un hombre: Nicolás Solabarrieta.

“Tú no puedes decir esas cosas porque tienes un techo de vidrio y de mica. El Nico tiene hartas cosas que saber ¿Tú crees que a la familia del Nico le gustaría saber todo el historial que tienes?”, se involucró Botota. Con eso, más gente estuvo en medio de la pelea y Dani terminó llevándose afuera a Guarén.

Al día siguiente el comediante se acercó a la joven influencer para pedirle disculpas, entre lágrimas, en la casa-hacienda de Tierra Brava.

“Nada de lo que dije lo pienso. Te pido mil disculpas, en este caso yo fui el desubicadísimo. No quiero volver a discutir, veo a mi hermana en ti y con ella no me gusta discutir. Soy un viejo discutiendo con una niña y eso me ha tenido mal todo el día”, admitió el comediante, llorando.

Guarén aceptó las disculpas del transformista y le dijo que no se preocupara, porque ella no era una persona rencorosa. Las participantes sellaron la disculpa con un fuerte abrazo y bromas.