¿Lo dejó en la calle? Jason Momoa vive en casa rodante tras su divorcio y esta es su razón

Jason Momoa se ha posicionado en la industria cinematográfica como uno de los actores del momento gracias al éxito que ha tenido en producciones como Game Of Thrones, Aquaman, La Liga de la Justicia, Dune, entre otras, luego del Además, su atractivo físico le ha permitido conquistar a más de una y ser de los más codiciados.

Sin embargo, el famoso se encuentra actualmente soltero, luego de anunciar en 2022 su separación de Lisa Bonet, la madre de sus dos hijos Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15, tras 17 años de relación.

Fue este 2024 cuando finalmente la ex pareja firmó su divorcio y ahora Momoa ha revelado que se encuentra sin casa, por lo que sus últimos años la ha pasado dentro de una casa rodante, situación que ha llevado a muchos a cuestionarse la razón por la que está en esas condiciones.

Jason Momoa contó por qué vive en una casa rodante

Jason Momoa dio algunos detalles de lo que es su nueva vida de soltero y dejó a todos atónitos al confesar que literalmente, vive “en la carretera” dentro de un motorhome, lo que llevó a muchos a pensar que ha quedado en la calle tras su divorcio, pero la realidad es otra.

“Ni siquiera tengo una casa en este momento: vivo en la carretera”, dijo.

Y es que lejos de estar en crisis económica y no tener hogar, lo cierto es que Jason ha decidido mantener ese estilo de vida por su apretada agenda laboral, por lo que se la pasa más tiempo viajando que en su casa.

Te recomendamos: Ellos son los hijos que comparten Jason Momoa y Lisa Bonet

Ha sido su nuevo programa ‘On the Roam’ la que lo ha llevado a vivir de esa manera pues en el entrevista y conversa con artistas, artesanos y deportistas de distintas localidades de los Estados Unidos.

“Siempre estoy en estos lugares extraños. Me pasa todo el tiempo. Me dicen: ‘¡Qué diablos estás haciendo acá!’. Y la verdad es que me encanta la idea de estar rodeado de gente común y corriente. Después de tanto tiempo de mostrar lo que sé hacer, que es actuar, sentí curiosidad de saber cómo me recibirían”, explicó.

Pese al divorcio de Momoa y Bonet ambos mantienen una relación cordial, por lo que los acuerdos se llevaron de la mejor manera. Ambos solicitaron la custodia compartida de sus dos hijos y que no exista manutención conyugal para ninguna de las partes. Sobre los gastos se responsabilizaron a afrontar en partes iguales la manutención, educación y el bienestar general de sus hijos.