“Me llega una foto de ella posando...”: Roberto Cox reveló la particular imagen que recibió de una adulta mayor

Roberto Cox no se guardó nada y contó de todo en el programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”. El periodista descalificó una particular anécdota que le ocurrió mientras respondía mensajes que le llegan a las redes sociales.

La revelación se dio luego de que “La Fiera” le preguntara si ha recibido contenido de alto calibre en su cuenta de Instagram.

“Sí, una vez una abuelita de como 70 o 75 años. Yo había recién llegado a Chile, creo que estaba en el “Bienvenidos”, y me hablaba gente. Yo no contesto todos los mensajes, pero algunos los contesto en buena onda”.

Según las palabras de Roberto, esta mujer recurrentemente le hablaba, sin embargo, un día recibió un mensaje que le llamó bastante la atención.

“Un día me dice ‘Robertito, estoy acá acostada y mi cama está tan vacía sin ti’”. Acto seguido, “me llega una foto de ella posando desnuda, de cuerpo entero”.

“Yo digo wow, que osada la señora”, comentó entre risas.

“Pasan dos segundos y me llega la segunda foto, y era desnuda pero con un plano en detalle”, describió mientras recreaba la pose que hizo la mujer, quien apuntaba a sus partes más íntimas.

“Me estay. No puedo creerlo, es como si mi abuelita estuviera haciendo esto”, reaccionó Pamela Díaz sorprendida.

¿Roberto le dijo algo?

Sobre sí respondió este particular mensaje, Roberto dijo que se preguntó qué hacer: “Yo dijo: ¿Qué hago? ¿La bloqueo? ¿Le respondo? ¿Qué le digo?”.

Finalmente, decidió hablar con la mujer. “Le dije: ¿Sabes que? Yo uso el Instagram para otro tipo de cosas así que por favor no me mandes más estas fotos, a lo que me dijo ‘ah ya, bueno, perdón si te molesto’. Nunca más me mandó nada”, cerró la historia.