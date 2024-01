“Me llegó por WhatsApp...”: Miguelito confiesa que le mandaron video de Fran Undurraga antes de entrar a ‘Tierra Brava’

En ‘Tierra Brava’ los compañeros de Miguelito, Uriel, Dani Castro y Arturo Longton, quedaron helados con la confesión que hizo respecto a Fran Undurraga.

Todo empezó cuando Dani Castro le dijo al comediante que olvidó a Fran Undurraga cuando volvió Shirley al reality.

“No la olvidé. Antes de conocerla en persona la encontraba muy atractiva”, dijo el ex Morandé con Compañía.

“La sigue en OnlyFans a Francisca”, mencionó como broma Arturo Longton. Miguelito negó seguir a Fran Undurraga en la plataforma pero Longton lanzó una revelación impactante: “No, pero le llegó un video”.

“Sí pero no me llegó por OnlyFans, me llegó por WhatsApp”, aclaró el comediante. Fran, desde la habitación le gritó “¡te estoy escuchando ‘Miguelisto’!”.

Cuando le preguntaron qué tal el video, el comediante solo rió y omitió palabra. Luego admitió que con Fran tendría una amistad “que va para otro lado”.