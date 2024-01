“Me pasó lo mismo”: Chef Fernanda revive accidente con mandolina que sufrió Gianella Marengo

Mucha sangre y desesperación por parte de Gianella Marengo tras cortarse parte de un dedo con una mandolina, durante una competencia por la inmunidad en el programa Top Chef VIP, que debuta el próximo domingo 14 de enero por CHV.

Así lo contaron sus compañeros y jueces, quienes fueron testigos del dramático momento. Sin embargo, lo accidentes no son ajenos a la cocina y eso lo sabe muy bien la chef Fernanda Fuentes, quien es jurado del programa y sufrió el mismo corte.

[ “Quedó lleno de sangre”: Compañeros de Gianella Marengo relatan dramático accidente en Top Chef VIP ]

“Me pasó lo mismo, el mismo corte, en el mismo dedo. En Madrid, en un restaurante, estaba haciendo el mismo ejercicio con la mandolina y no me puse el guante de protección. Fue un poco menos grave, porque la hoja estaba más fina, pero te impacta porque es un corte limpio y no ves nada, solo que te falta un pedazo y el dedo empieza a sangrar”, recordó.

Su principal error, fue no usar la protección, al igual que la exrecluta de Pelotón, quien bajo la presión de la competencia olvidó colocarse el guante.

Revelan cuál fue el error de Marengo tras accidente

“El gran error fue no utilizar la protección que se le entregó y sobre todo las ansias y el apuro. En la cocina todos trabajamos contra el tiempo, pero es tremendamente importante tomárselo con calma”, agregó Fernanda.

Sergi Arola por su parte, comentó que el problema fueron “los nervios. Es muy fácil ver las cosas desde casa, desde fuera, pero tienes que estar metido en la cocina. Yo creo que le traicionaron los nervios y por eso yo creo que se cortó”, dijo el chef español , quien cuenta con tres medallas Michelin y actualmente realiza la sección El menú de Chile en Sabingo.

“Lo que pasó fue que estaba demasiado descuidada y excitada con todo lo que estaba sucediendo y no le tomó la precaución a la herramienta de trabajo. Esto es algo que nos pasa mucho a nosotros y ya lo tenemos aprendido porque somos cocineros. Sabemos lo que significa una mandolina y el fuego”, contó por su parte el juez Benjamín Nast, propietario de los restaurantes “De Patio” y “Demencia”, destacados internacionalmente.

“Hay un mea culpa de parte de nosotros también, de reforzar el tema de la seguridad. Estos accidentes pasan. Pero aquí hubo un descuido que hay que tener mucho cuidado”, cerró.

La mandolina es un cuchillo estático, donde en vez de mover el cuchillo, el cocinero manipula el producto. Normalmente se usa una guante de metal o una pieza que cubre las manos. Situación que no realizó Gianella Marengo ni la chef Fernanda tiempo atrás.