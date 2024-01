“No para de acosarme”: Rocío Toscano acusa a expareja de “obsesionarse” y crear cuentas falsas

La actriz Rocío Toscano, quien participó en la teleserie de Mega, “Verdades ocultas”, se lanzó en en contra de su expareja, a quien acusó de “acosarla” y estar pendiente de todo lo que realiza en su día a día, utilizando cuentas falsas para espiarla.

Así publicó en su cuenta de Instagram, luego que una seguidora le consultara respecto a su situación sentimental.

“Terminamos y no para de acosarme. Le escribe a mis amigos y se obsesionó con mi compañero de podcast también. Tiene ig (cuentas de Instagram) falsos, ve todas mis stories, ayer estaba viendo el capítulo de Sin enojarse... muy pendiente. Un bochorno todo”, aseguró.

Además, reveló que “las razones por las que terminé son peores que esto. Uno de verdad ve caras pero no corazones”, lamentó.

Finalmente, hizo un mea culpa respecto a su “ojito” para elegir pretendientes.

“Sí, lo sé, el ojito malo. Pero estamos sanando para atraer cosas y personas buenas y sanas de corazón”, concluyó.

Rocío Toscano (Rodrigo Mejías)

Problemas con expareja

Fue en el mes de mayo cuando el expololo Rodrigo Jara, la trató públicamente de “manipuladora profesional, descargándose en un video del programa “El Día Menos Pensado”, capítulo donde Rocío actuó.

“La protagonista es igual en la vida real. 10 meses manteniendo a ella y sus hijos que creía míos y cuando vio que salía del hoyo me mandó a la mier… Manipuladora profesional. El papel perfecto para @rociotoscanoactriz no tiene ni que actuarlo. Como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios y cualquier medio para lograr su objetivo es válido, incluso usar a su pareja durante 10 meses para lograr sus metas personales. No podrían haber elegido a una mejor persona para que interprete el papel”.

“Fui un instrumento para lograr su objetivo de volver a Santiago después de 10 meses dándolo todo para sacarla del hoyo y cuando lo logró, ya no le serví más y me mandó a la chucha”, concluyó, consignó Pudahuel.