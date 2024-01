“Pailita lo estaba viendo por mí”: Futuro fuera de órbita reveló cómo llegó a “Tierra Brava” y habló del apoyo de sus pares

Todos los participantes de “Tierra Brava” están realizando su vida normal, a pesar del desfase de meses en televisión. El cantante urbano, Uriel “Futuro fuera de órbita” sigue estando en las transmisiones del reality de Canal 13, pero hace semanas que ya abandonó el espacio.

El artista se sentó con su excompañera Eva Gómez lo entrevistó para su podcast, y le consultó cómo llegó a ingresar a este reality, y si tuvo sus reservas al respecto. “A mí siempre me gustó (la idea) de estar en un reality, porque mi estilo de vida y mi personalidad había que grabarlas”, bromeó.

¿Cómo llegó al reality

Sobre cómo fue contactado, él recordó que estaba en el gimnasio en Estados Unidos, y su manager lo estaba llamando por teléfono, pero no contestó para no perder su concentración. Le llegó un mensaje insistiendo que le conteste porque lo querían para un reality.

“Llegué a la casa, nos comunicamos, me dijeron que te quieren para un reality en Canal 13, y yo no sabía nada. Yo nunca había visto realities, y mi hermana ve realities de Chile (y le dijo) ‘¡¿Qué?! ¡Tienes que entrar corriendo!’. Mi mejor amiga, el manager me dijeron que era una buena oportunidad”, contó.

Todo su equipo estaba de acuerdo con que él entrara, afirmando que era una gran oportunidad para tener más visibilidad, y que los mejores realities vienen de Canal 13.

Sus expectativas

Con respecto si esperaba lo que sucedió dentro de “Tierra Brava”, la respuesta fue un no rotundo. “Nunca en mi vida pensé que iba a estar en un reality, nunca en mi vida pensé que iba a competir, nunca en mi vida pensé que iba a tener un amor público, nunca en mi vida pensé en lo que sucedió”, confesó el cantante.

Finalmente, Eva le preguntó sobre qué le dijeron sus pares en la música cuando les contó que iba a entrar al reality. “Los colegas de la música me dijeron que sí, que iban a ver el reality por mí, etc. Mucha gente de la música lo estaba viendo por mí, Gino (Mella), Pailita estaban viendo el reality por mí”, cerró.