¿Quiere conquistarla? Alejandro Sanz lanzó ‘candente’ mensaje a Shakira y aseguran no se da por vencido

Alejandro Sanz se atrevió a hacer lo que pocos: envió un mensaje “candente” a Shakira, con la excusa de celebrar lo 17 años de la canción que grabaron juntos, ‘Te lo agradezco pero no’.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no” Hoy cumplimos 17 años Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no 🥷#17AñosTeLoAgradezcoPeroNo #TBT”, escribió el cantautor.

El video de ‘Te lo agradezco pero no’ es considerado uno de los más candentes por los fans pues Shakira aparece bailando muy sensual con Sanz, lo que ha hecho que por 17 años, los fans pidan a gritos que sean pareja.

“La química de ustedes dos debería ser estudiada”. “Juntos son una bomba Ustedes juntos son un poema”. “Soy feliz creyendo que estuvieron juntos y nadie me va a decir lo contrario”. “La verdadera pareja”. “Nadie me va a convencer de que entre ustedes dos no hubo un gran amor”. “YAAA PORFAVOR ESTEN JUNTOS!!!”, expresaron seguidores de ambos en la publicación de Sanz.

¿Alejandro Sanz quiere a Shakira como más que una amiga?

Alejandro Sanz El cantante ha tenido una amistad con Shakira de más de 20 años (Instagram)

Ante los fans, la relación de Shakira y Alejandro Sanz siempre ha ido más allá de una buena amistad, teorizando que entre ellos sí hubo amor y que incluso son almas gemelas.

Aunque ambos hicieron sus propias vidas separados del otro, siempre se han mantenido cercanos, sobretodo tras la separación de Shakira con Gerard Piqué, con la que Sanz mostró auténtica preocupación y apoyo por ella.

Es así como los fanáticos han estado muy pendientes de todas las ocasiones en las que el español le ha dedicado palabras amorosas a la colombiana, ya sea en cumpleaños, cuando recibe algún reconocimiento o en fotos en las que simplemente se ve perfecta. En febero de 2023, Sanz encendió las redes con su mensaje de cumpleaños a la cantante que decía: “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”

Del mismo modo, Shakira lo ha hecho en las publicaciones de Sanz, recordándole que siempre lo piensa.

Se conocieron en 2000, cuando ambos se encontraban en un punto importante de sus respectivas carreras. La admiración del uno por el otro era tan grande que en 2005 decidieron colaborar juntos para lanzar la canción “La Tortura”, la cual se convirtió en un éxito rotundo.

En el video ambos desbordaron una química innegable que disparó rumores de romance. Sin embargo, en ese entonces la barranquillera tenía una relación con el empresario Antonio de la Rúa.

Los cantantes mantuvieron su amistad, compartiendo mensajes a través de las redes sociales y haciendo más colaboraciones como “Te lo agradezco”, además de presentaciones en vivo en las que derrochaban sensualidad. Quizá ambos tomaron caminos separados pero de alguna forma u otra, siempre han estado conectados.