Roberto Cox es todo un galán: admitió que ha salido con algunas de sus seguidoras

Roberto Cox tuvo una larga conversación con Pamela Díaz en el programa “Sin Editar”, en donde reveló una importante información sobre su vida personal, y es que el periodista admitió que en alguna ocasión salió con una que otra seguidora.

La confesión se dio luego de que “La Fiera” le consultara: “Has salido alguna vez con algún fan?”.

Luego de unas risas y unas vueltas sin responder la pregunta, el comunicador contó la firme. “Es que yo he salido con alguna chica que he conocido porque me ha hablado por Instagram”, reveló.

“Pero no sé si eso lo podemos considerar como una fan”, comentó Roberto, mientras que Pamela le dijo que sí, porque lo sigue en redes.

“Ya pero es una chica atractiva que te saludó, no sé...”, intentó argumentar el periodista, intentando bajar el perfil a la situación.

Sin embargo, Díaz seguía insistiendo en que sí, que dejara de darles tantas vueltas y que admitiera que sí salió con una de sus seguidoras.

“Entonces sí, salí con una fan”, admitió entre risas.