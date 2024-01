¿Una nueva era en su carrera?: Pancha Merino reveló que fue contactada para el próximo reality en Canal 13

Al inicio del último capítulo del estelar “Tal Cual”, la actriz Pancha Merino lanzó una bomba, después de que Raquel Argandoña la echó al agua y dijo que fue llamada para un reality.

“Estoy negociando”, partió diciendo con un aire de misterio y orgullo, “depende de cuánto me paguen y del suelo de que me suban acá, a ver si es que voy”.

Al ser consultada por el canal, ella contó que se trata de Canal 13, “mi antigua casa televisiva, la que me vio nacer. Me encantaría volver a mi antigua casa televisiva, no es de mala agradecida, pero echo de menos a mucha gente”, aclaró.

Pancha Merino vendió sus cualidades televisivas y aseguró que “yo siempre he estado en programas exitosos: ‘SQP’, ‘Primer Plano’, ‘Bienvenidos’ en la mejor época. Yo siempre soy un comodín de los programas exitosos. Yo muevo (público), tengo buena energía, tengo sentido de equipo, soy entretenida, soy bonita, me amo”.

¿Qué dijo Pancha a la proposición?

Sobre qué rol le gustaría hacer en el encierro, ella aclaró que “a mí me encantaría trabajar en la producción de un reality, hacer actividades para los participantes, para que se relajen, mediten”.

“Yo soy súper espontánea, pero no sería entretenida en el reality. Una, no me arreglo todo el día, no estoy arreglada como rostro de TV, me vería horrible, vieja, atroz. Dos, me deprimiría, te levantas y quedas desocupado, y si me empiezo a deprimir, me sale otra Pancha. Tampoco ando generando conflictos”, continuó.

Pancha Merino relató que estaba en el gimnasio cuando fue llamada por la producción del próximo reality de Canal 13. “Paré la máquina inmediatamente, y les dije: ‘¡Ni cagando! ¡Prefiero limpiar baños! ¡Lamer el piso! Pero, yo jamás voy a entrar a un reality”, contó.

La actriz reveló que su hijo le advirtió que si entra a un reality, se iba a vivir con su papá. Ella no se ve como un integrante de reality, y todo lo que estos tienen que generar, pero le encantaría formar parte de las actividades. Por lo que descartó completamente que sería un integrante de un reality.