Uriel “Futuro fuera de órbita” se sinceró sobre su relación con Dani Castro afuera de “Tierra Brava”

Una de las relaciones que se formó dentro de “Tierra Brava” fue la de la cocinera Daniela Castro y el cantante urbano Uriel “Futuro fuera de órbita”. Este vínculo tuvo duros momentos por celos y malos entendidos, pero ahora que están en el mundo real, la situación es distinta.

El cantante participó del podcast de Eva Gómez, su excompañera de reality, en donde habló sobre el presente de su relación con la cocinera, y cómo están navegando esta nueva etapa en su relación. Pero, primero, recordó sus inicios.

“Con Dani conecté, tuvimos química porque nos gusta entrenar, le gusta cocinar... a nosotros los hombres nos gustan que nos cocinen”, reveló entre risas. “Me gusta que me digan ‘papi’, ‘papi chulo’. Yo habló así, me gusta decirle a las mujeres: ‘mami’, ‘baby’”, partió.

Uriel fue sinceró y dijo que no le gustaba lo contestataria que es Castro, algo que señaló fue bajando en intensidad después de comunicarle sus molestias.

“Es muy cariñosa, se preocupa, es muy atenta. Dani es una persona de buen corazón, nosotros nos llevamos bien. Fue un apoyo para mí en el reality, todo bien. Más allá de que vayamos a ser pololos, así como una relación en serio, no sé. Que pase lo que pase, dejo que todo fluya”, aclaró Uriel.