Así luce el elenco de ‘Los Soprano’ 25 años después de su estreno

Ya han pasado 25 años desde el momento en que HBO lanzó ‘Los Soprano’, una serie sobre la mafia que dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. La historia del capo Tony Soprano cautivó a la audiencia con su narrativa compleja y personajes inolvidables, marcando un hito en la televisión.

Le puede interesar: Fecha de estreno de The Last of Us segunda temporada

Con el paso del tiempo, se ha podido observar cómo ha evolucionado el aspecto de su elenco original, razón por la cual te presentamos un vistazo al impacto duradero de la serie y cómo lucen ahora algunos de sus actores principales.

¿Qué Ha Sido de los Actores de “Los Soprano”?

Lorraine Bracco - Dra. Jennifer Melfi (69 años)

La actriz es conocida por su papel en ‘Goodfellas’ y ‘Los Soprano’, Bracco, actualmente con 69 años, continúa participando en proyectos televisivos.

Edie Falco - Carmela Soprano (60 años)

Falco, con cuatro Emmys y dos Globos de Oro, ha disfrutado de éxito en cine y televisión, consolidándose como una figura influyente.

Michael Imperioli - Christopher Moltisanti (57 años)

Ganador de un Emmy, Imperioli ha demostrado su versatilidad en cine y televisión, recientemente participando en la miniserie de HBO Max ‘The White Lotus’.

Dominic Chianese - Corrado “Junior” Soprano (92 años)

Con una carrera prolífica desde la década de 1970, Chianese es actor y músico, conocido por ‘El Padrino II’ y ‘Los Soprano’.

Steven Van Zandt - Silvio Dante (73 años)

Van Zandt, reconocido como actor, músico y productor, ha liderado la serie ‘Lilyhammer’ desde 2012 y es miembro distinguido de la E Street Band.

Robert Iler - Anthony ‘A.J.’ Soprano Jr. (38 años)

Iler, conocido por su papel en ‘Los Soprano’, ha participado en proyectos como ‘Daredevil’ y ‘Law & Order: Special Victims Unit’.

Jamie-Lynn Sigler - Meadow Soprano (42 años)

Sigler, defensora contra trastornos alimenticios, actualmente se desempeña como portavoz de la National Eating Disorders Association.

Aida Turturro - Janice Soprano (61 años)

Reconocida por su papel en ‘Los Soprano’, Turturro ha contribuido en películas notables y sigue destacando en la pantalla grande.

Steve Schirripa - Robert “Bobby Bacala” Baccalieri

Con roles en ‘Los Soprano’ y ‘Blue Bloods’, Schirripa sigue activo en la actuación.

Hubo evento especial de HBO por los 25 años de #TheSopranos, AKA la mejor serie de la historia. Michael Gandolfini (el retrato de su padre 💔), Aida Turturro (Janice Soprano), Julianna Margulies (Julianna Skiff) y Steve Schirripa (Bobby) fueron algunos de los presentes. pic.twitter.com/spsTATy031 — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) January 11, 2024

Actores de “Los Soprano” que ya fallecieron:

James Gandolfini - Anthony “Tony” Soprano (1961-2013)

Ganador de varios premios, Gandolfini dejó un legado con su icónico papel en la serie.

Tony Sirico - Paulie Gualtieri

Con una carrera destacada interpretando gánsteres, Sirico, conocido por su participación en ‘Los Soprano’, ha dejado su huella en la industria cinematográfica.