Cony Capelli contra filtración de besos y advierte que próximo cumpleaños será sin celular: “Debió quedarse en lo privado”

Hace muy poco Constanza Capelli, ganadora de ‘Gran Hermano’ cumplió 28 años y lo celebró con todos y no sólo con excompañeros del reality, sino que también de ‘Tierra Brava’.

Los videos de la celebración comenzaron a repletar las redes sociales y a acaparar las portadas de los portales. Y es que hubo muchos besos, con Viviana Acevedo, con Fabio Agostini, con Pamela Díaz y entre otros invitados también y eso lamentó Cony, que se filtrara.

En conversación con LUN, aseguró que “recibí mi cumpleaños con mucha felicidad porque siento que fue el año más decisivo e importante, mi vida cambió 180 grados. Lo recibo con más humidad y con madurez que mis 27. Siento que estoy buscando un camino tranquilo, con más estabilidad, quizás porque estoy acercándome a los 30″.

Respecto a los videos de los besos, aseguró que “igual es lamentable para mí que eso se haya visto. Ya les advertí a todos que la próxima celebración será sin celular porque creo que eso debió quedarse en lo privado y lo íntimo”.

“No creo que haya sido malo, pero no es algo que quiero que el público sepa. Hay cosas que guardar. Es bueno tener privacidad y eso es algo que ha rendido en esta experiencia”, puntualizó.

Por otro lado, agregó que “no bueno contar todo, no es necesario que todos sepan lo que haces o vives. Soy una mujer soltera, soy joven y tengo este lado que me gusta, soy muy libre con mi sexualidad. Fue en tono de chiste y no fue una dinámica, sino que surgió durante la noche, no hubo seriedad o romanticismo en esos besos”.