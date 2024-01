“Es una deuda con mi público”: Karen Paola explicó el motivo de por qué está regrabando sus antiguas canciones

A finales del año pasado, la cantante Karen Paola lanzó la primera regrabación de sus icónicas canciones que datan de la década del 2000. “Dime” vino primero, y el día de ayer estrenó una nueva versión de su éxito “Viva la noche”, esta vez a modo de colaboración con Dani Ride.

Pero, ¿Por qué Karen comenzó a regrabar sus canciones? A resumidas cuentas por su fanaticada. Karen Paola conversó con Publimetro y ahondó en los motivos de por qué está relanzando sus temas más conocidos.

“La música no estaba en las plataformas digitales. Entonces la gente cuando quería escuchar una de las canciones, o tenías la suerte de tener uno de los discos, pero si no, tenías que ir a YouTube. Es un poco más tedioso porque no estaba tan a la mano para la gente que está acostumbrada a poner música y hacer una playlist”, comenzó.

Sus seguidores le pedían subir las canciones a una plataforma, mas ella no sabía que responderles. Cuando se puso a investigar más descubrió que los masters (las grabaciones originales), ya no estaban disponibles porque el sello musical ya no existía.

“Mi única opción para que la gente pudiera escuchar las canciones nuevamente era regrabar todo. Al no ser el dueño de tus masters, lamentablemente dependes de terceros para que esas canciones te generen algún ingreso o puedas tener injerencia en ellas. Así que lo que tuve que hacer fue regrabar absolutamente todo. Porque yo soy intérprete y como intérprete tengo ese derecho. Igual volví a pedir los permisos y todo”, explicó.

“Era importantísimo”

Karen Paola volvió a retomar contacto con el compositor español de la canción “Dime”, Jesús Maria Pérez, quien estaba muy contento con este proyecto. “De hecho, él reposteó absolutamente todo cuando se lanzó el video y la canción. Le hizo mucha, mucha fama en España. Así que yo estoy súper contenta también con eso. Porque en el tiempo en el que yo grabé acá en Mekano, no existía la posibilidad de que él hubiese sabido cómo quedó”, señaló.

“Finalmente, llego a regrabar porque siento que es una deuda también con mi público. Muchos dicen: ‘ay, pero saca algo nuevo’, Y yo obvio, si hay canciones nuevas que las tengo ahí como esperando. Pero primero quiero tener esas canciones arriba porque son súper importantes”, añadió la artista, quien afirmó que al no estar su música en plataformas digitales, prácticamente no existían para el sistema discográfico actual.

“Siento que era importantísimo por lo menos para mí y para mi público. Para que las puedan tener la gente que escucha esas canciones, que las quiere, que les tiene cariño, que les significa un recuerdo, que les significa momentos que son bacanes”, continuó Karen Paola.

Por su parte, la cantante admitió que estos éxitos también significan mucho para ella. “Yo también siento que esas canciones para mí también marcaron un antes y un después. Tampoco voy a renegar de algo que me hizo muy feliz. Y que me sigue haciendo feliz hasta el día de hoy”, cerró.