Fran Undurraga rompió el silencio y se refirió a su conflicto con Angélica Sepúlveda: “He tenido que ser juzgada por muchos...”

Este viernes, Canal 13 liberó el primer avance que muestran las imágenes de la fuerte pelea entre Angélica Sepúlveda y Francisca Undurraga en “Tierra Brava”, la cual terminó con la renuncia de la Fierecilla de Yungay, quien acusó a su compañera de agresión física en contra de su persona.

Lo que se ha filtrado de este conflicto es que Angélica habría increpado a Francisca después de notar que las vacas no tenían agua para beber, por lo que la acusó de maltrato animal.

La pelea entre ambas se exacerbó a tal nivel que se rumorea que Undurraga le habría lanzado estiércol a la Fierecilla de Yungay con una horqueta. Tras esto, Angélica pidió la expulsión de su compañera, lo que no sucedió y terminó renunciando.

Francisca se pronunció

A través de sus historias de Instagram, Fran Undurraga decidió romper el silencio, y comenzó diciendo: “la verdad es que no quería hacer este video, pero nunca pensé que esto iba a escalar tanto, este incidente que ocurrió en ‘Tierra Brava’ con una compañera”.

“Ustedes tienen solo una versión, yo no me he podido defender, yo no he podido hablar al respecto y he tenido que ser juzgada por muchos de ustedes sin saber la segunda parte, la mía, y sin ver las imágenes tampoco”, continuó Undurraga.

“Es súper injusto juzgar cuando no se tiene toda la información, y se tiene la información de un solo lado. Lo que yo pido es que se muestre todo, el principio, el durante y el después de lo que sucedió; los ataques hacia mí; las palabras que se dijeron”, agregó.

“Las calumnias, cosas que son tan graves que podrían incluso llegar en un Tribunal. Así que vean el capítulo, Dios quiera que lo muestren entero, así como ustedes piden que se muestre entero”, señaló Fran antes de que se cortara el video, el complementó con el siguiente escrito: “Antes de juzgar, siempre se deben tener las dos partes de la historia...”.