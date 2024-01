Kel Calderón se sinceró sobre su rol como influencer: “Si pasa algo de actualidad, me siento llamada a opinar”

La importante influencer nacional, Kel Calderón, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está nominada para los premios estadounidenses People’s Choice Awards como Influencer Latina del Año. Ella manifestó su completa emoción al ser considerada para este galardón.

En conversación con La Cuarta, la joven habló más de cómo se enteró que estaba nominada a dicho premio. “Estábamos de viaje con todo mi equipo en República Dominicana, y nos pidieron una reunión con E!. No teníamos idea de lo que era pero la tomamos altiro”, partió relatando.

“Nos dijeron en la llamada, y yo no lo podía creer, me puse a gritar, estaba super feliz. Pao (quien es parte de su equipo) estaba ahí y más encima como estábamos las dos en la llamado no nos podíamos abrazar, estábamos mirándonos la una a la otra y cuando terminó la llamada fue genial”, agregó.

El equipo se fue de juerga para conmemorar este logro. “Celebramos, aprovechamos que estábamos todos juntos ahí, como yo siempre lo digo, con los chiquillos, el hecho de ya estar considerada en algo así para mí es el premio máximo, y todo lo que venga para adelante es un extra”, aseguró Calderón.

Su responsabilidad como comunicadora

Kel fue consultada por su carrera como influencer y cuál es el significado que ella le otorga a ésta. “Siempre me ha gustado comunicar (...) tengo un lado donde me gusta involucrarme ene. Porque mi carrera real es Derecho, estudié Derecho, pero amo subir estupideces y hacer reír, juego mucho con el humor en la plataformas, me encanta reírme de mí misma, contar datos, dar consejos aunque tenga cero expertiz”, afirmó.

“De repente está mal visto lo del influencer, que no tiene contenido, pero por lo menos desde mi plataforma siento que uno igual tiene una responsabilidad súper grande al estar generando cualquier tipo de material que va a llegar a tantas personas”, agregó Calderón.

“Siento que también tengo el deber que si esas personas van a estar constantemente siguiendo el contenido que yo les doy, si pasa algo de actualidad, me siento llamada a opinar, quizás la gente no está de acuerdo conmigo, pero sí quiero que conozcan dónde me paro respecto a distintos temas”, aseveró la influencer.

“No me gusta hacer como que no vivo aquí, siento que es súper importante comentar, si pasó una catástrofe ver dónde hay que llevar comida, quizás no se vea tan lindo en tu feed, pero son momentos en que uno tiene una oportunidad real de ayudar subiendo lo que sea, para la pandemia era como ‘vacúnense, vacúnense, vacúnense’, cosas así, siento que es es granito de arena en que uno puede aportar”, cerró Kel Calderón