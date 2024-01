Mariela Sotomayor cuenta cómo conoció a su nueva pareja: “Era un amigo de mi exmarido”

En un nuevo capítulo de ‘La Cabaña”, los amigos invitados serán Pablo Zúñiga con Javiera Acevedo y Mariela Sotomayor junto a Kenita Larraín.

En uno de los momentos del programa, la periodista Mariela Sotomayor, revelará detalles de su separación matrimonial y de su actual pareja.

“Me separé cuatro veces. Pasé de una relación con mi marido a relación una con otra persona, de una forma muy rápida”, comentó.

Consultada por el resto de sus compañeros de cómo había partido esa relación, comentó que “me lo presentó mi exmarido, al principio era un amigo de mi exmarido, le tuve siempre mucho cariño, lo encontraba muy inteligente, muy simpático, cuando tenía que tomar una decisión importante le preguntaba a él”.

“Después de la última vez que me separé de mi ex marido en febrero, que fue trágico, caótico, y que él siempre había sido fans de mi pareja, me dice ‘no te puedo seguir apoyando, veo que no te hace bien y estoy empezando a sentir otras cosas por ti’”.