Nicolás Solabarrieta le raya la cancha a Chama por sus indirectas: “En este momento no es posible, estoy ocupado”

Durante este jueves se vio en ‘Tierra Brava’ una simpática actividad, que hizo participar a los participantes en un programa de radio donde podían comunicarse con los ya fueron eliminados y también otras exfiguras de realities, contestando sus preguntas y realizando sus descargos.

En la conducción del programa radial estuvieron Sergio Lagos acompañado por Botota y Angélica, mientras que Miguelito ofició de DJ.

El primer mensaje que recibieron fue de Joche, quien quiso hacerle una pregunta a Junior. “Junior, ¿qué pasó con tu PH para atraer mujeres? ¿Acaso perdiste el don?”, preguntó el cordobés famoso por “40 ó 20″ y “Mundos opuestos”.

“Joche está enormemente equivocado. El PH sigue intacto, me falta la pura Tonka no más. 3753 mujeres del espectáculo han estado conmigo. Las Bolocco, las Campos, Cindy Crawford…”, aseguró Junior.

¿Chama con Nico?

Eva Gómez mandó un mensaje también, donde junto con destacar el nivel de “pelambre” que ha visto de parte de Luis, le hizo una pregunta a Chama: “¿Tienes ahora a alguien en el ojo ya que Mateucci volvió con Daniela?”.

La venezolana contestó con picardía. “Tengo a varios, dos que justamente están al frente, principalmente ‘Rico Nico’, que me gusta todo de él. Lo respeto, aunque me encantaría que me falte el respeto”, admitió.

Nico tomó la palabra para contestar a las palabras de Chama. “Es una chica muy guapa, pero en este momento no es posible, estoy ocupado”, sostuvo el joven.

“Yo no creo que él sea tan fiel”, opinó Angélica al respecto, para las risas de todos.