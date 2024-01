¿Se acabó la amistad?: Fran Maira en picada contra Guarén por tener “nuevos amigos”

La exparticipante de Gran Hermano, Fran Maira, le mandó un directo mensaje a su amiga (o ex) Valentina Torres, más conocida como la Guarén, y le cobró sentimientos por su ausencia tras salir del reality Tierra Brava de Canal 13.

Medio en broma, medio en serio, Maira alegó que la actual pareja de Nicolás Solabarrieta la tiene totalmente abandonada, por estar disfrutando con “sus nuevos amigos”.

Así lo dijo a través de un video de Instagram, tal como lo replicó el medio de farándula Infama.

“No me van a ver nunca más con la Guarén, porque me cambió por su nuevo grupo de amigos. Así que nada que hacer. ¡Chúpal...! Guarén si estás viendo esto, espero estés muy feliz con tu gente nueva”, le dijo fiel a su estilo deslenguado.

Fran Maira ‘picada, picada’ con Guarén

Si bien, entre sus descargos lanzó ciertas risas, como dando a entender que no hablaba cien por ciento en serio, de igual forma dejó caer varias indirectas.

“Solo voy a decir Guarén que nadie conoce tu hoyo como yo, nadie más te va a limpiar el poto. Nadie más te va a duchar. Quién va a estar ahí, porque recuerda Guarén, están todos en las buenas cuando brillas, pero en las malas...”, le advirtió.

“Así que eso, espero verte pronto. Soy Francisca, no sé si te acuerdas de mí, soy tu mejor amiga por siete años”, le recordó.

Eso sí, Maira reconoció que tras la participación de su amiga en Tierra Brava ahora está ”en su volada“, viviendo “su minuto de fama”.