Ariana Grande habla de su relación con Ethan Slater en su nueva canción

Ariana Grande respondió a todo el hate que ha recibido por su nueva (y algo escandalosa) relación con Ethan Slater en su nueva canción.

“Yes, And?”

“Yes, And?” se titula la nueva canción, donde algunas de las frases dice: “Tu negocio es tuyo y el mío es mío”, y pregunta, “¿por qué les importa tanto con quién d-k?”.

“D-k”, hace referencia a su vida sexual, pero las plataformas censuran la palabra.

Grande, de 30 años, y Slater, de 31, se conocieron a inicios del año pasado cuando estaban en el set de grabación de Wicked, una película que podría estrenarse este año.

Ariana y Ethan son pareja desde julio

Page Six anunció, gracias a fuentes cercanas, que eran pareja a solo tres días de anunciar la separación de la cantante con su esposo de dos años, Dalton Gomez.

La nueva pareja tendría una relación desde julio, pero Grande anunció su separación de Dalton en octubre, luego de que ella se mudara con Slater a Nueva York.

“Están muy felices y muy buenos el uno con el otro”, dijo una fuente a Us Weekly.

Ariana Grande / Ethan Slater Instagram: @arianagrande (Instagram: @arianagrande)

Slater, por su parte, le solicitó el divorcio a su esposa Lilly Jay, con quien tiene un bebé de un año, en julio. Luego de anunciar su relación, Jay quedó “completamente sorprendida” por su relación con Grande.

Expareja de Ethan le habló a Ariana

La propia Jay dijo que la ganadora del Grammy “no es una niña” y que a su familia le causó “daños colaterales”.

Incluso, Grande publicó una serie de palabras entorno a su nueva relación. “Nunca he sentido más orgullo, alegría o amor y al mismo tiempo me siento tan profundamente incomprendida por personas que no me conocen, que juntan susurros y hacen lo que quieren de mí y de sus suposiciones sobre mi vida”, escribió en un publicación en su historia de Instagram.