“Es caóticamente hermoso”: Karen Paola se está preparando a toda máquina para su gira veraniega

La cantante popera Karen Paola volvió con todo a reclamar su posición en la escena musical chilena. Tras más de una década alejada de los escenarios, la exchica “Mekano” se aventuró a explotar su expresión artística y comenzó regrabando las canciones que la hicieron conocida.

En conversación con Publimetro, la artista se sinceró sobre su vuelta a las pistas. “Ha sido todo un tema volver a la música porque yo quedé detenida del tiempo. Creo que en el 2008 fue la última vez que yo grabé un disco y volver ahora fue como... chuta es todo distinto”, partió.

Al ver a sus colegas en el escenario como Cami, Princesa Alba y Denisse Rosenthal la inspiró en su trabajo y puesta en escena, ya que no pudo realizar lo mismo durante su época como cantante. En “Mekano” no la dejaron explotar más allá su carrera artística, citaron a que tenía la exposición suficiente con el programa y con eso bastaba.

“Yo era chica también, no sabía que podía decir ‘hey, es lo que yo quiero y tienen que respetarme como artista y ver mi visión’. Ahora lo veo y digo claro era súper enana y en verdad no sabía poner límites tampoco”, reflexionó Karen.

“Siento que recién estoy haciendo mi carrera como yo siempre quise hacerla. Por eso, me he demorado tanto en sacar las canciones y en hacer los vídeos, porque todo sale de mí, no hay un sello, solo yo y mi equipo. Con mi gente nos estamos moviendo para que las cosas funcionen, si no, no habría vídeos, no habría grabaciones, no habría nada”, aseguró la cantante.

“Ha sido muy bonito poder volver a los escenarios, pero a la vez súper intenso porque yo no me imaginaba el nivel de pega que esto significa. Al ser mi propio sello, es aún más estresante porque son millones de detalles que tenemos que ver, yo con mi equipo nomás y tampoco somos un equipo gigante, pero lo bueno es que se han ido sumando cada vez más personitas al equipo que son bacanes y quieren mucho el proyecto”, continuó.

Entrenando a full

Cuando Karen Paola debutó como cantante, la visión artística en Chile no era la que existe actualmente, especialmente para el género pop. “El pop ha sido siempre bien vapuleado, antes encontraban que el pop era muy plástico y que la gente que cantaba pop en realidad no cantaba”, comenzó recordando.

“En realidad, el pop es una disciplina muy difícil porque no solamente una persona tiene que cantar, tiene que moverse, tiene que hacer, tiene que bailar, tiene que interpretar, tiene que sentirlo. Es una disciplina súper complicada y yo lo estoy viviendo ahora que veo que tengo que hacer ensayos todas las semanas”, reveló.

Karen Paola se está preparando para su gira en verano con alrededor de 25 shows ya agendados, así que las preparaciones están a la orden del día. “Tengo que estar a la altura, entrenar todos los días para que mi capacidad de cardio esté a la altura en cada una de las presentaciones; comer bien para poder estar también alerta”, enumeró.

“Sentirme bien preparada para poder enfrentar todo lo que significa un tour como los que se dan en el verano para los artistas. Entonces, es bonito, es hermoso, es caóticamente hermoso, es como lo definiría”, cerró la cantante.