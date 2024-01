Ivette Vergara confesó qué hace para mantenerse joven y saludable: “Siempre me preguntan si me he puesto ácido hialurónico…”

Ivette Vergara desveló su secreto para mantenerse joven y saludable a sus 51 años durante su participación en el programa “Morandé te ve” de Kike Morandé en YouTube.

“Tiene que ver con salud, bienestar y belleza. Es una marca americana de productos de antienvejecimiento”, reveló la comunicadora, explicando que hace cuatro años, una marca estadounidense de productos antienvejecimiento la contactó para presentarle sus productos. A pesar de su escepticismo inicial, Ivette decidió embarcarse en una visita al laboratorio en Estados Unidos que respaldaba la marca.

“Me mostraron un reportaje que le había hecho Discovery Channel acerca de la ciencia que había detrás de la marca, y quedé asombrada”, compartió Ivette, destacando la solidez científica de los productos. Tras esta experiencia, la periodista se convirtió en distribuidora de la marca en Chile y ahora ostenta el título de directora presidencial de la misma.

Kike Morandé, curioso por conocer más detalles, preguntó sobre los productos que ofrecen. Ivette detalló: “Tecnologías antienvejecimiento, máquinas para la caída del cabello, las arrugas, ojeras, colágeno, reductor para la guata”.

A pesar de los persistentes rumores, Ivette aclaró entre risas que no ha recurrido a otros procesos estéticos más invasivos. “Siempre me preguntan si me he puesto colágeno o ácido hialurónico, nada. Si hay algún médico que me ha puesto algo, que escriba, que llame, le doy la autorización para decir ‘yo fui’”, cerró la animadora.