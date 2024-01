Kenita Larraín se emocionó hasta las lágrimas al recordar los años más duros de la farándula

Una de las mujeres más conocidas del espectáculo nacional, quien estuvo presente y fue objeto de mucha discusión en los años más duros de la farándula, fue Kenita Larraín. Ella está lejos de los escándalos, pero los recuerdos siguen.

Larraín participó del programa de Mega, “La Cabaña”, en donde fue consultada por su amiga Marisela Sotomayor cómo sintió poder mostrarse tal como es, tras ser sumamente juzgada y lapidada por su vida como lo sufrió por años.

“Fue un proceso porque al principio obviamente estaba muy a la defensiva y vulnerable, pero también todo ese dolor me permitió darme cuenta que me amaba poco, me respetaba poco, me aceptaba poco”, confesó.

¿Cómo se encuentra Kenita tras la tormenta?

Sobre cómo logró este cambio, Larraín señaló que sucedió “a través del autoconocimiento, por eso digo que la numerología fue una salvación. Finalmente poder empoderarme, y que todas esas experiencias, por más que fueran dolorosas y muchas veces terribles, las agradezco y las bendigo porque me permitieron ser la persona que soy hoy”.

Al ser consultada por Karen Doggenweiler si se arrepiente de algo, ella dijo que todo lo contrario, lo agradece, incluso a las personas que le hicieron daño. “El dolor en mi vida ha sido un gran maestro que me hizo irme hacia dentro y buscar esos cambios que tanto necesitaba”, cerró.