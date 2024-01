Pablo Zúñiga se confesó sobre los peores momentos de su vida: “Estuve dos años sin trabajar con cinco niños”

El comediante Pablo Zúñiga se confesó en el último capítulo de “La Cabaña” sobre un difícil momento en su vida durante la pandemia. Él llegó acompañado con su amiga Javiera Acevedo y se juntaron con Kenita Larraín y Mariela Sotomayor en una locación en el Cajón del Maipo.

Su amiga le preguntó cómo volvió a creer en el amor tras su separación, y gracias a esto él recordó el duro momento que vivió a principios de década, no sólo en su relación sino que en el ámbito laboral. “Me separé antes de la pandemia y me afectó porque estuve dos años sin trabajar con cinco niños”, contó.

“Recién vuelvo a levantarme...”

“Una desesperación en pandemia tratando de hacer Uber, no pude. La gente se subía y me decía: ‘Cámara oculta, no gracias’ y se bajaban, y yo les decía: ‘no, no estoy haciendo cámara oculta’”, reveló el comediante que integró el panel de “Secreto a voces”.

“Se subía otro y decía: ‘no Pablito, qué divertido, pero gracias’. Recién vuelvo a levantarme, hoy día estoy en una etapa que evidentemente superé el tema del matrimonio anterior, y entendí que no funcionó, todo está bien”, agregó el comediante.

“Mi historia se salva en una parte por mis hijos, por otra que encuentro una polola que me haya en el peor momento de mi vida. Nunca he estado peor que en estos dos últimos años”, confesó Pablo Zúñiga.