Pampita se confiesa sobre su separación de Benjamín Vicuña: “No me voy a acostumbrar nunca”

La reconocida modelo y figura televisiva, Carolina Ardohaín, popularmente conocida como ‘Pampita’, abrió su corazón al hablar sobre su separación con el actor chileno Benjamín Vicuña, revelando un aspecto que continúa afectándola profundamente.

Aunque la pareja decidió tomar rumbos separados hace casi 10 años, la sombra de la separación sigue proyectándose en los hijos del matrimonio.

Recordemos que desde el 2005 hasta el 2015 la modelo argentina estuvo en pareja con el actor chileno Benjamín Vicuña. Juntos tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán, y Benicio. La hija mayor del matrimonio falleció el año 2012 a los 6 años, tras contraer una infección luego de unas vacaciones familiares en México.

En una emotiva conversación con la hermana de Wanda Nara, Zaira Nara, Pampita compartió su lucha constante para adaptarse a la realidad de no tener a sus hijos a su lado durante cada fin de semana. La destacada modelo expresó con sinceridad: “Me mata que no estén. No me voy a acostumbrar nunca a que finde por medio no estén o las vacaciones partirlas al medio. Mis hijos naturalmente tendrían que estar conmigo todo el tiempo”.

La modelo argentina, que ha recompuesto su vida sentimental junto a Roberto García, padre de su hija más joven, expresó sus deseos de tener a sus hijos constantemente a su lado. “Me gusta verlos, me gustan que estén, me gusta que haya ruido en la casa. No me parece algo natural que no estén la mitad del tiempo. Me pierdo la mitad del tiempo de mis hijos por tener vidas separadas, me tengo que acostumbrar”, afirmó la modelo.

A pesar de lo difícil que se le ha hecho la división del tiempo con sus hijos, Pampita reconoce la importancia de que los niños compartan momentos significativos con su padre.