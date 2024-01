Actor de “Generación ‘98″ se preparó con todo para dar vida a la atrevida faceta de su personaje

El actor que le da vida al personaje Sebastián Smith en la teleserie de Mega, “Generación ‘98″, Lucas Maffei, le tocó un desafiante papel, ya que tras un giro en la historia de la ficción, éste comenzó a vender erótico en la plataforma de contenido exclusivo, Only Fans.

De acuerdo a lo que le contó a LUN, el actor por su propia cuenta decidió inscribirse a un gimnasio y trabajar con un nutricionista deportivo para tener un cuerpo más marcado. “Agregué harta proteína en mi dieta y durante esas tres semanas, fui al gimnasio sin parar. Inclusive algunos días asistí dos veces”, reveló.

Él reconoció que la vida estuvo a su favor, “tengo la suerte de que tengo buena genética y a la primera semana ya me estaba marcando. Al mes vi que mi pecho, brazos, bíceps y espalda se agrandaron”, señaló.

Con respecto a su dieta, Lucas en un día típico desayunaba yogurt de proteína, cereales y pan con huevo. Al almuerzo comía un pollo con harta variedad de ensaladas, y en la noche pescado con arroz o puré.

La hora de la verdad

Lucas se preparó de antemano para el momento de tener que posar en frente de las cámaras de la teleserie. Se consiguió a un fotógrafo con experiencia en modelaje masculino, y trabajó con él, incluso algunas de las imágenes fueron utilizadas en la ficción debido a que le quedaron gustando a la directora.

A la hora de la verdad, Marffei tenía experiencia encima. “Entonces, en el momento de la segunda sesión con la directora estaba más tranquilo y fue todo súper rápido”, reveló el actor.

Finalmente, si quedó conforme con el capítulo de la teleserie donde se exhibió este lado de Sebastián, el actor señaló que quedó satisfecho. “No tengo mucho pudor con mi cuerpo, no me molesta salir semi desnudo. De hecho, hicimos fotos un poco más atrevidas que finalmente no salieron”, cerró.