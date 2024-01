“De verdad estudié caleta”: Christell Rodríguez entregó detalles de su examen de grado que pasó con un 6,3

Este viernes, la cantante Christell Rodríguez logró uno de los hitos más importantes de su vida, rindió su examen de grado el cual pasó con 6,3. Ahora la intérprete de “Mueve el ombligo” es oficialmente una fonoaudióloga.

Anteriormente, ella detalló en qué consistía su examen “tienes 20 minutos aproximadamente para desarrollar dos casos clínicos que te entregan en ese momento (...) técnicamente tengo 10 minutos por caso para poder responder siete preguntas que en verdad es todo el proceso de entregar un diagnóstico y un tratamiento”, señaló.

“Después te hacen preguntas y son cuatro personas de una comisión (y dos ministros de fe). Esas cuatros te dan una nota, esa se promedia y te dan una nota”, señaló.

Lee más: “El cierre de una etapa. Soy Fonoaudióloga”: Christell Rodríguez celebra su importante logro académico

Matea total

En una entrevista con LUN, la cantante señaló que le tocó un caso de un adulto con trastorno cognitivo y comunicativo asociado a un TEC por una caída, con fractura de peñasco y con pérdida auditiva. Mientras que en el área infantil, analizó el caso de un niño con trastorno de lenguaje mixto, trastorno fonético y fonológico.

“Me fue bien, me saqué un 6,3. Quedé muy feliz. Traté de no hacerme expectativas con la nota que podía sacar. Mi desempeño académico fue muy bueno todos estos años, en 2022 salí como la mejor alumna de la carrera, pero no por eso me confié, así que me partí la cabeza estudiando, porque siempre se puede aprender más. De verdad estudié caleta, y eso me ayudó a enfriar la neura, porque sabía que tenía conocimientos”, dijo.

Si es que sintió nervios, la artista estaba más experimentada en este aspecto. “El tema de cantar, hacer conciertos y estar expuesta me ayudó a generar estrategias para controlar los nervios, aunque hoy cuando hablaba sentía que se me trababa la lengua, pero dentro de todo me sentía tranquila”, reveló.

Al enterarse de su nota, Christell inevitablemente se emocionó. “Cuando me dijeron que había pasado, me iba a poner a llorar, pero me dijeron que me iban a tomar una foto, así que se me pasó (...) Me las lloré todas el jueves, por los nervios y la ansiedad”, confesó.

Con respecto a su planes a futuro ahora que oficialmente es fonoaudióloga. “Mi plan es tener una consulta propia. Como hago tantas cosas, necesito control de mi tiempo, entonces trabajar en un centro se me hace difícil. Ser fonoaudiologa no es mi prioridad, pero sí le daré tiempo. Están pasando muchas cosas buenas, y se me vino todo encima. Estoy en conversaciones para subir mis otros discos a Spotify”, cerró Christell.