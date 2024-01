Gonzalo Egas recordó a su madre que partió durante la pandemia: “Me hubiera gustado haber sido más tolerante”

Uno de los ganadores de reality más recordados de nuestro país, Gonzalo Egas, participó del último episodio del estelar “Socios de la parrilla”, en donde se sinceró sobre una dolorosa pérdida que vivió cuando su madre partió en 2020.

“Ella tuvo una enfermedad bien compleja y de muchos años, tuvo un cáncer pulmonar, porque fumó toda su vida. De hecho, dejó de fumar al final, cuando se rompe la cadera y ya no puede adquirir los cigarros”, señaló.

“Se fue en la pandemia y fue curioso, porque ella necesitaba permanente ayuda y la sacamos de la casa para llevarla a una clínica para cuidarla del Covid, y en la clínica se contagia y muere”, contó el boxeador.

Egas es el menor de cuatro hermanos, por lo que era el regalón de su mamá. No obstante, el hábito de su madre les trajo problemas, “al final tuvimos unas diferencias relacionadas al cigarro, porque mi mamá nunca dejó de fumar y a mí eso me dolió muchísimo. Desde chico, desde siempre, nunca entendí que no lo dejara”, reveló.

“La veo permanentemente”

Gonzalo Egas contó que le hicieron saber de la enfermedad de su madre, mientras estaba trabajando. “Yo me enteré que mi mamá tenía cáncer cuando estaba en un reality… voy a la clínica y efectivamente le habían encontrado a mi mamá un elemento en un pulmón”, confesó.

“La primera reacción de mi mamá fue querer fumar, y para mí eso fue un tremendo golpe, porque el pronóstico para mi mamá era malísimo y, en ese sentido, nunca dejé de tener rabia. Incluso con el diagnóstico, no lo dejó”, añadió el exchico reality.

“Yo a mi mamá la veo permanentemente. Tengo un hermano que también se fue, y los veo en Pirque (donde vive actualmente). Veo una rosa y sé que la plantó ella. Veo los árboles que son enormes, de 15 metros y los plantó ella, y son árboles que te entregan sombra, te entregan sonidos, le entregan vida a los pájaros”, reflexionó.

“Creo que la gente que uno ama nunca se va… Y uno puede verla donde quiera. Pero tengo ese dolor de no haber estado tan cerca desde la parte emocional... me hubiera gustado haber sido más tolerante. A mí lo del cigarro me golpeó muy duro con respecto a esa incapacidad de no poder dejarlo”, cerró el exintegrante de “1810″.