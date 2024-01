Karen Paola se siente honrada con el apoyo de la comunidad LGBTQ+: “Ha sido para mí una de las cosas más lindas que me ha pasado”

El regreso a la música de Karen Paola fue esperado por muchos, como quienes se criaron con estas inescapables y pegajosas melodías pop. De igual forma, la demografía LGBTQ+ en particular estaba expectante a sus pasos, que disfruta a concho las canciones de la exchica “Mekano”.

Karen Paola se transformó en un ícono gay, sonando en las discos gays y apoyada por muchxs. La cantante en conversación con Publimetro se refirió al honor que significa este título y la gratitud que tiene por sus fanaticada perteneciente a las disidencias sexuales.

“Yo me siento muy querida, de verdad, es una de las cosas para las que no te preparan en la vida. No te preparan como artista para recibir el cariño de la gente. Te preparan para subirte a un escenario, para dar un buen show. Para eso te preparan, pero no te preparan para recibir cariño”, comenzó.

“Ha sido para mí una de las cosas más lindas que me ha pasado. Y sobre todo, sentir ese cariño de parte de un público que, por lo menos cuando yo era más chica y empecé en esto, era muy invisibilizado. En esa época, en nuestro país estaban súper reprimidas las disidencias y a las minorías sexuales”, agregó Karen.

Una fanaticada fiel

Al sentir tanto apoyo por la comunidad, Karen Paola se aventuró más y asistió a discos gays. En estos espacios se comenzó a hacer amigos, y asegura que la mayoría de sus cercanos forman parte de las disidencias.

“Son personas que tienen una sensibilidad superior, son personas súper empáticas, porque ellos también han vivido realidades que cuestan. Desde otros ángulos y otras esquinas donde nosotros quizás no nos podemos parar. Entonces, lo que nos queda es ser empáticos porque sabemos que es difícil la vida en general”, reflexionó.

Ella reiteró la honra que se siente ser apoyada por la comunidad LGBTQ+. “Ha sido muy hermoso poder ser parte de la comunidad, de que me quieran, de que me respeten, de que me esperen durante tanto tiempo porque si hay un público fiel en este mundo, son los gays”, aseguró Karen Paola, quien tomó el ejemplo de Madonna que a sus 65 años, su fanaticada no la abandona.

“El respeto que ellos tienen por el espectáculo, lo que significa hacer lo que hacen esas mujeres o esos artistas, no lo posee ninguna otra persona. Es un respeto sagrado porque de verdad, insisto, el pop en general es una disciplina muy difícil, y yo siento que los gay la valoran principalmente por eso, porque saben que es complicado de desarrollarse”, aseguró la cantante.

“Por eso también hay muchos drag queen que se inspiran en estas divas del pop para poder hacer sus shows, y por eso la música que suena en las discos. Es música de artistas que se sienten también súper parte de la comunidad”, cerró Karen Paola.