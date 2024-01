“Una basura”: Longton se retracta de romance con Shirley por destruir “a la persona que más amo”

Cosechas lo que siembras es el slogan del reality de Canal 13, Tierra Brava. Al parecer, justamente eso es lo que está viviendo el participante Arturo Longton, quien se manifestó arrepentido de su romance con Shirley Arica.

Así lo escribió en sus historias de Instagram, realizando un mea culpa por haber dañado el corazón de la “persona que más amo”, publicó. Esto, en relación a su esposa, de quien se separó tras ingresar al encierro en Perú.

[ La novia lució un elegante vestido color champagne y fue acompañada por sus hijos hasta el altar. ]

“Todos me dicen que soy noble y que tengo buen corazón, pero la verdad es que de destruí la vida a la persona que más amo y he amado en la vida, lo que me convierte en una basura de ser humano y la verdad es que hay días en los que siento que ya estoy en mi límite”, publicó junto a un corazón partido, replicó el medio Infama.

Historia Arturo Longton

“No quiero que Shirley me guste”

Días atrás, se vio en pantalla a un conflictuado Arturo Longton, debido a los sentimientos que tiene por Shirley Arica, con quien tuvo acercamientos íntimos en el encierro.

“Yo no quiero que Shirley me guste, pero es inevitable, es así no más. Tengo una señora que la amo, y eso es, por eso yo trataba de alejarme de Shirley, y ella se daba cuenta, porque no quería caer en la huevada. No puedo, está mal. Tengo claro que no voy a cruzar el límite, pero va a doler cada vez más afuera, y lo que menos quiero es causar dolor afuera”, confesó “La Leyenda”.

“Me van a sacar de la casa”

Eso sí, parece que se le olvidó todo lo dicho anteriormente, puesto que al rato después estaba coqueteando con Arica en la mesa mientras que Angélica Sepúlveda le comentó que nunca lo había visto sonreír tanto y con tanto brillo en los ojos. “Me van a sacar de la casa”, respondió Longton. “Que lo echen”, empezó a cantar Shirley.

“Mi situación es otra a la tuya, tú estás soltera y puedes hacer y decir lo que quieras. Yo tengo que medirme en todo lo que hago. Estoy en un dilema que me quiero matar”, confesó luego Arturo, asegurando que, pese a todo, le gustó que la peruana le haya confesado sus sentimientos ayer.

Estas palabras complicaron a Shirley, quien le aseguró a la “Fierecilla” que siente cosas por Arturo y que no quiere que abandone la casona.

“¿No te pasa a ti que cuando te gusta alguien te pones nerviosa? Lo veo y me cag…”, reconoció la peruana, agregando que la “Fierecilla” será “la madrina” de su posible relación.