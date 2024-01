¿Amigos o rivales? Cristian Castro critica a Luis Miguel pero le pide colaborar juntos

Se dice que de toda la vida Cristian Castro y Luis Miguel son rivales de la música. Ambos son cantantes de balada, con muchos éxitos y con muchos fans en el mundo que han alimentado esta teoría.

Por un lado, Cristián Castro asegura que mantiene amistad con el Sol de México, que le tiene admiración y que no existe ningún conflicto entre ambos. Por el lado de Luis Miguel, ni lo nombra y tampoco mantiene relación cercana con el hijo de Verónica Castro.

Lo demostró cuando Castro estuvo en uno de los conciertos de Luis Miguel en Buenos Aire. El interprete de “Volver amar” estaba en primera fila y el cantante de “La incondicional” ni lo determinó en el publico.

¿Rivalidad por un amor?

Entre las razones que avivan la polémica y rivalidad entre ambos artista está la relación de amor que ambos tuvieron con Daisy Fuentes, de quien se dice abandonó a Castro por caer en los brazos de Luis Miguel.

Sin embargo este tema llegó a una escala muy fuerte cuando en la bioserie de Luis Miguel, se dejó entrever que la rivalidad de ambos cantantes era de vieja data, cuando en los 90 Castro hizo su debut en la música y se convirtió en la competencia directa del legendario cantante, reseñó el portal Yahoo Style.

En la bioserie que se estrenó en 2021 en Netflix, Castro es retratado de una manera que el cantante aseguró lo “hicieron quedar mal”.

“Luis Miguel me hace ver como envidioso”

En una entrevista para el programa Intrusos, el hijo de Verónica Castro aclaró que jamás fue contactado para consultarle si quería o no ser retratado en la bioserie. “Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal”, dijo.

Sin embargo, Cristian fue uno de los primero artistas que asistió, disfrutó y aplaudió a Luis Miguel en su regreso a los escenarios y no pierde las esperanzas de que ambos se unan para colocar la balada de nuevo en los primeros lugares de la industria musical.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos y necesitamos. Veo en los reggaetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”.

Castro también aprovechó el foro para insistirle al Sol de México unirse en un estudio para grabar algunas baladas juntos. “Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”.

“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad”, explicó.