‘Como la vida misma’: Benja despierta y Alonso culpa a Sole de su accidente

La teleserie de Mega, ‘Como la vida misma’, tiene como eje principal en estos momentos, el accidente de Benjamín (Alexander Tobar), quien quedó grave y con serias lesiones, luego de que otro vehículo impactara al furgón que conducía Soledad (Sigrid Alegría).

Este lunes se mostrará que el niño despierta y sus padres, Alonso (Diego Muñoz) y Octavia (Ingrid Cruz) deberán contarles lo sucedido y las consecuencias que las heridas tendrán para él.

En el adelanto se ve que el niño le pregunta a sus papás qué pasó y luego de enterarse, lo primero que piensa en el campeonato de fútbol en el que participa.

“¡No la puedo mover! ¡No la puedo mover! No, no… Tenemos campeonato, el viernes, los Supercampeones, la final, no puedo estar así. Tengo que ir, soy el goleador. Papá, dime que esto no es cierto”, dice el niño con respecto a su pierna, la cual está llena de pernos.

En tanto, Sole no puede más con la culpa y le pide a Alonso que saque sus emociones a flote, ante el comportamiento distante que tiene con ella.

“Por favor dime algo, lo que sea”, le pide una Soledad desesperada a Alonso.

“¿Qué quieres que te diga? ¿qué tienes razón? entonces la respuesta es sí, eso es lo que siento”, le responde entre lágrimas su marido.