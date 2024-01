El grave error de Pincoya en su plato que indignó a los jueces de Top Chef VIP: “Yo no me lo voy a comer”

En su debut en Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya sin glamour, enfrentó un revés significativo al cometer un descuido en la elaboración de su plato “Merluza brava”. Este incidente, no fue menor para los jueves, quienes criticaron su preparación, lo que casi le cuesta su eliminación del programa de cocina.

El jurado, compuesto por los chefs Sergi Arola, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes, expresaron su descontento ante el plato de Pincoya. Arola señaló la ausencia de “la sabrosura y magia de la cocina chilota” en la preparación de Galvarini. Sin embargo, el problema principal surgió cuando Fuentes descubrió que se olvidó de quitar las espinas del pescado.

La reacción de Fernanda Fuentes fue contundente al preguntar”¿Esto qué es?”, al descubrir una espina en su porción, “una espina… pero está sabroso”, afirmó la chilota, pero Fuentes se negó a probar el plato, declarando: “Pescado con espina yo no me lo voy a comer. No está sabroso, Pincoya”.

Benjamín Nast no minimizó la situación y destacó la gravedad del error al afirmar: “Esto es una falla enorme. He probado varios pescados aquí y usted ha sido la única que le ha aparecido una espina”.

“Aquí hubo un descuido y hay que tener cuidado con el exceso de confianza. No está malo pero no es usted, ¿dónde está el carácter de la isla? ¡Quiero verlo!”, indicó Nast.

A pesar de la polémica, la decisión final del jurado no llevó a la eliminación de Pincoya en este episodio y Rodrigo Salinas fue seleccionado como el primer eliminado de Top Chef VIP.

La primera aparición de la finalista de Gran Hermano Chile se vió empañada por este garrafal descuido, pero queda por ver cómo recuperará su posición en los futuros desafíos culinarios del programa.