“Estoy en llamas”: Ignacio Gutiérrez aclaró su futuro laboral tras el término de “El Purgatorio”

El reconocido animador Ignacio Gutiérrez, tras el término de “El Purgatorio”, se encuentra en el centro de la incertidumbre respecto a su futuro laboral. Ante las recientes declaraciones que afirmaban que se quedaría sin programa desde marzo, Gutiérrez se pronunció sobre la posibilidad de una segunda temporada de su estelar y otros proyectos en la TV.

En una entrevista con Página 7, Gutiérrez fue consultado sobre la posibilidad de una segunda temporada de “El Purgatorio”, pero el animador destacó que esa decisión no recae en él. “Soy súper prudente de entregar esa responsabilidad a quienes la tienen. Yo creo que son decisiones que toman los ejecutivos, el canal… a mí no me compete meterme en ese lugar”, afirmó.

Gutiérrez, por su parte, reveló estar completamente enfocado en dos proyectos, los cuales estarían vinculados al Festival de Viña, especialmente a la Gala. “Estoy trabajando a toda máquina para lo que viene próximamente. Y considero que esa es la forma responsable de trabajar”, subrayó.

A pesar de la incertidumbre en torno a su futuro televisivo, Ignacio Gutiérrez mantiene un optimismo palpable. “Pienso que uno tiene que ir proyecto a proyecto, (esperar) que las cosas salgan muy bien, que la gente esté muy contenta y el canal también… y luego ir preparando otros desafíos”, señaló el animador.

Aunque no reveló detalles específicos sobre sus nuevos proyectos, aseguró estar disfrutando plenamente de su trabajo actual. “Detalles no puedo contar todavía, pero estoy en llamas”, concluyó.