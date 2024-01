Jurado perdió la paciencia y lo sacó antes de tiempo: Rodrigo Salinas batió récord y duró un día en ‘Top Chef’

Rodrigo Salinas, tal como se había adelantado, se convirtió en el primer eliminado del programa culinario de Chilevisión, ‘Top Chef Vip’. Todo en medio de un primer capítulo cargado a la molestia del jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Sergio Arola, Y Benjamín Nast.

Al presentar su plato, el jurado quedó muy molesto y de hecho, el chef Nast le dijo que “este es un chiste malo”. El caldo estaba pasado en aceite, las verduras mal cortadas, entre otros comentarios negativos.

La chef Fernanda Fuentes, muy enojada, le dijo a Salinas que “mi trabajo es mi pasión, no es un chiste, me lo tomo muy en serio, este plato es una falta de respeto, como siento que nos estás faltando el respeto, no lo voy a probar”. Además de llamarle la atención por no mirarla a los ojos cuando le hablaba.

Por su parte, Arola le manifestó que “esto no es un stand up, no es un programa de venir a hacer chistes, si quieres seguir en Top Chef, deja los chistes “.

Sin embargo, a la hora de los nominados y elegir un eliminado, Salinas se mostró “llorando”.

El exClub de la Comedia quedó con Raimundo Alcalde y Trinidad Cerda entre los candidatos para abandonar el programa, pero el jurado deliberando tomó una decisión que no costó nada.

Arola le decía a sus colegas chef que “siento que nos están tomando el pelo”, mientras Fuentes reforzó que “hay mucha gente que se lo está tomando en serio y él haciendo de esto un chiste”.

Arola le notifica que es eliminado y Salinas se comienza a despedir de sus compañeros con un abrazo y a cada uno les decía que serían los ganadores.

“Nunca pensé que me iba a ir el primer dia, sino que el segundo”, dijo en la entrevista posterior, retirándose con sus cuchillos y con pan de molde.