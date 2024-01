Mánager de Cony Capelli se lanzó en contra de Seba Ramírez: “Está picado porque desde el 2017 me ha buscado para trabajar”

Suro Solar, mánager de Constanza Capelli, respondió al ácido comentario de Sebastián Ramírez. El chico reality escribió en sus redes sociales: “Sura!!!!! Tay facturando gracias a mi pajarraco!!!”.

Ante esto, Solar no se quedó callado y arremetió contra el polémico ex participante de Gran Hermano.

“¿Facturando por ti? Jaaaaa, si llevo 14 años facturando siempre con los que están de moda”, partió contestando el mánager de Cony. Solar también reveló un antiguo acercamiento de Ramírez, quien le había mandado un mensaje por directo: “¿No será que el we… está picado porque desde el 2017 me ha buscado para trabajar y ni pío le he respondido? Nunca respondo a nada, pero parece que anda aburrido el SebE, aquí dándole el gustito de responderle”, lanzó.

Suro Solar le respondió a Sebastián Ramírez en sus historias de Instagram. Fuente: Instagram @surosolar.

Pero Ramírez no solo repasó a Suro, además se lanzó en contra de sus ex compañeros del reality, Fran Maira, Jorge Aldoney y hasta Skarleth Galvéz fueron aludidos en la publicación.

“Todos hablan de Román… Cabros, son conocidos por papá. Están facturando gracias al mejor”.

En una storie ya no disponible, criticó con todo a sus ex compañeros: “Jorge, vas a boxear y te van a pagar gracias a mí, pajarón mal agradecido. Skarleth, no te conocía ni tu viejo. Respeten we…. Fran, acá está el palo”.

Toda esta polémica se desató luego de que Fran Maira y Jorge Aldoney acusaran a “Juan Román” de deberles dinero, esto luego de que Ramírez se comprometió a entregarles una parte de un premio que obtuvieron como equipo al interior del reality, sin embargo, hasta ahora no ha repartido el monto obtenido.