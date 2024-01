“Amigos, estoy bien!”: Dayana Amigo sufre el robo de su auto y tranquiliza a sus seguidores

“Amigos, estoy bien!”. La actriz Dayana Amigo publicó una storie en su cuenta de Instagram que al parecer, provocó mucha preocupación entre sus seguidores y debió aclarar su situación actual.

Y es que una foto anterior, dio a conocer que le robaron su auto. “Me acaban de robar mi auto. Por favor si lo ven por ahí”, escribió pidiendo compartir la información para encontrarlo.

Se trata de un Jeep Wrangler color naranjo, de tres puertas.

Storie Dayana Amigo Captura

Al parecer esto alertó a muchos, pensando que había sido un robo con violencia, por lo que la actriz de ‘Juego de Ilusiones’, se apuró en avisar que estaba bien.

“No me pasó nada!!! Muchas gracias por su preocupación”, escribió.

Alana en Juego de Ilusiones

Dayana Amigo está en la palestra de la TV por su personaje Alana, reclusa líder del centro penitenciario El Faro.

En el podcast de Chileactores, dijo hace un par de semanas que “el personaje que estoy haciendo ahora me entretiene mucho, lo paso súper bien, porque aparte es un horario que me encanta, porque es una teleserie donde todo cabe, el melodrama ‘chulo’ —por etiquetarlo de alguna forma—, y no es que no sea cuidadoso, sino porque te puedes ir para cualquier lado”.